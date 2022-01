Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr einen Einbrecher in Heiligenstein geschnappt. Der 30-Jährige hatte laut den Beamten zuvor mehrere Gegenstände aus den Räumen einer Firma in den Rauhweiden gestohlen. Das Diebesgut wurde sichergestellt und Ermittlungen eingeleitet. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.