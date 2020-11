Die Betrüger versuchen es weiter: Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt haben sie im Laufe des Donnerstags zehn Mal versucht, an das Geld anderer zu kommen. Die Betrugsmaschen „Falscher Enkel“, „Falscher Polizeibeamter“ und „Gewinnspiel“ kamen laut Polizeibericht zum Einsatz. Doch die Angerufenen fielen weder auf den Enkeltrick noch auf den falschen Kriminalkommissar herein. Doch die Gewinnspiel-Sache brachte einen 80-Jährigen dazu, Geld zu überweisen. Er reagierte der Polizei zufolge auf der Firma „Alternative Dispute Resolution“, die angeblich ausstehende Zahlungen für die Teilnahme an einem Gewinnspiel einforderte. Der 80-jährige überwies diesen Betrag. In der Folge erhielt er einen Anruf dieser „Firma“, in welchem er aufgefordert wurde, weitere ausstehende Kosten zu begleichen. Der Mann hatte bereits einen Überweisungsträger ausgefüllt und bei der Bank eingeworfen, als ihm doch noch Zweifel kamen. „Glücklicherweise konnte die Bank die Überweisung stoppen, sodass in diesem Fall kein Schaden entstanden ist“, schreiben die Beamten. Das Geld, dass er nach dem Schreiben überwiesen hatte, dürfte aber leider verloren sein.