Die Polizei hat sich am Donnerstagmorgen einen Aprilscherz erlaubt. Sie verschickte eine Meldung, in der stand, dass in Maxdorf und Frankenthal zukünftig die zwei Pferde „Bibi“ und „Tina“ die Polizeiarbeit unterstützen würden. Das ganze sei ein Pilotprojekt. Weiterhin stand in der Pressemitteilung, dass die Neuzugänge der Polizei auch im Kampf gegen Drogen weiterhelfen sollen: „Mit ihren sehr sensiblen Nüstern und durch ihre natürliche Vertrautheit mit Gras eignen sich die Tiere hervorragend als Schnüffelnasen.“ Offiziell soll der Aprilscherz am Nachmittag aufgelöst werden.