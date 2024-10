In der Nacht zum gestrigen Donnerstag haben Beamte der Schifferstadter Polizei den Verkehr im Bereich der Rettungswache kontrolliert. Insgesamt waren lediglich zehn Fahrzeuge unterwegs, bei dreien konnten die Polizisten Verstöße feststellen. In zwei Fällen waren vom Tüv festgestellte Mängel nicht beseitigt worden, in einem Fall war ein Fahrer nicht angeschnallt.