Ein junger Mann, offenbar mit psychischen Problemen, hat vor Kurzem in Neuhofen für ein größeres Polizeiaufgebot und Aufsehen im Ort gesorgt. Wie Kai Giertzsch, Leiter der Polizeiinspektion Schifferstadt, auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilt, hatten die Eltern des Mannes am Abend des 17. Juni befürchtet, dass eine „Bedrohungssituation“ vorliegen könnte. Laut Giertzsch habe der Mann in der Wohnung randaliert und sich dann dort verschanzt. Angeblich habe er in der Wohnung auch mehrere Messer verteilt. Das habe sich am Ende auch bewahrheitet.

Die Beamten umstellten das Haus. Speziell geschulten Beamten der Verhandlungsgruppe sei es gelungen, den Mann zur Aufgabe zu bewegen. „Der Mann wurde sozusagen herausgesprochen, hat sich schließlich festnehmen lassen“, sagt Giertzsch. Zusätzlich war auch noch das Spezialeinsatzkommando (SEK) angefordert worden. Dieses habe aber nicht eingreifen müssen, sagt Giertzsch. Ein Versuch, den Mann mit einem Taser außer Gefecht zu setzen, sei zuvor gescheitert. Verletzt worden sei bei dem Einsatz niemand. Der junge Mann sei nach der Festnahme in eine psychiatrische Klinik gebracht worden.