Bei einer Sonderkontrolle auf der A 61 hat die Autobahnpolizei Ruchheim am Donnerstagvormittag ihren Fokus auf den gewerblichen Güterverkehr gerichtet. Dabei stellten die Beamten diverse Verstöße beim technischen Zustand der Fahrzeuge, bei den Lenk- und Ruhezeiten sowie bei der Berufskraftfahrerqualifikation fest. Außerdem kam es zu Anzeigen wegen Überholen trotz Überholverbot und Benutzen eines Mobiltelefons während der Fahrt. Drei Fahrzeugen verboten die Polizisten wegen technischer Mängel die Weiterfahrt. Bei Verkehrssündern, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatten, erhoben sie Sicherheitsleistungen im hohen dreistelligen Bereich. Außerdem erwischten sie einen Fahrer, der per Haftbefehl wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe gesucht wurde. Er habe den offenen vierstelligen Geldbetrag jedoch bezahlen und so die Haftstrafe abwenden können, berichten sie.