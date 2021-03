Schon beim Versuch, auf sein Fahrrad zu steigen, tat sich der Mann offenbar schwer. Denn eine Zeugin beobachtete das Geschehen am Montag gegen 18.30 Uhr am Böhl-Iggelheimer Niederwiesenweiher und rief die Polizei. Als ein Einsatzkräfte ankamen, fuhr ihnen der 58-Jährige geradezu in die Arme, wie die Polizei berichtet. Beim freiwilligen Alkotest zeigte sich ein Wert von 3,4 Promille, was die Polizei in ihrem Bericht als „stattlich“ bezeichnet. Der Mann musste für eine Blutprobe mit zur Dienstelle, wo er auch die Nacht verbringen musste. In seinem Zustand ist er laut Polizei eine Gefahr für sich selbst gewesen. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.