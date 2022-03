Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat im März Geschwindigkeitskontrollen angekündigt. Unter anderem soll am Mittwoch, 2. März, im Bereich Lambsheim geblitzt werden. Am Donnerstag, 3. März, soll es Kontrollen im Bereich Bad Dürkheim geben, und am Dienstag, 29. März, im Bereich Ludwigshafen. Die Polizei weist darauf hin, dass Kontrollen auch zu anderer Zeit stattfinden.