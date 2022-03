Die Polizei sucht Nachwuchs und lädt deshalb nach eigenen Angaben am Dienstag, 5. April, in die Inspektion Frankenthal (Friedrich-Ebert-Straße 2) und am Freitag, 8. April, in die Wache Maxdorf (Heideweg 1) zu Berufsinformationsabenden ein. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Welche Aufgaben hat die Polizei, wie sieht ein Tag als Beamter aus? Für wen ist der Job geeignet? Diese und weitere Fragen wollen die Verantwortlichen bei den zwei Veranstaltungen beantworten. Für einen möglichst großen Einblick in die Welt der Polizei seien unter anderem die Diensthundestaffel und die zentralen Verkehrsdienste dort vertreten. Eine Anmeldung ist mit Angabe des Wunschtermins bis Montag, 4. April, unter der Mailadresse pifrankenthal.einstellungen@polizei.rlp.de möglich. Teilnehmer müssen einen 3G-Nachweis vorlegen – das heißt: geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sein. Auch ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht. Die Veranstaltung findet laut Polizei im Freien statt, insofern sei zum Wetter passende Kleidung ratsam. Die Frist, um sich für den Polizeidienst in Rheinland-Pfalz zu bewerben, läuft bis Samstag, 30. April. Der Einstellungstermin ist im Oktober,