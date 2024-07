Die Polizeiwache in Maxdorf steht unter neuer Führung. Polizeihauptkommissarin Ute Henn hat am Montag die Leitung übernommen. Das hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen bekanntgegeben. Henn, die bislang stellvertretende Leiterin der Maxdorfer Wache im Heideweg 1 war, tritt die Nachfolge von Andreas Frank an. Ihre Amtseinführung wird laut Information des Präsidiums am 16. September stattfinden. Die Polizeiwache Maxdorf gehört organisatorisch zur Polizeiinspektion Frankenthal und ist für die Verbandsgemeinde Maxdorf und die Ortsgemeinde Lambsheim zuständig. Dort leben insgesamt rund 20.000 Menschen.