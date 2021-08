Eine größere Menge Bargeld hinter einem Baum und eine nach Cannabis riechende Plastiktüte – das hat eine Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt an den Bleichwiesen am späten Mittwochabend entdeckt. Laut Polizei waren die Ordnungshüter gegen 23.40 Uhr auf eine vierköpfige Personengruppe im Alter zwischen 16 und 18 Jahren aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle fanden die Beamten besagte Dinge. Ein 18-Jähriger gab an, dass er dieses Geld von der Bank abgehoben habe. Bei ihm haben die Beamten dann die verdächtige Plastiktüte gefunden, allerdings keine Betäubungsmittel. Die Polizei ermittelt nun.