Die Polizei hat dank eines Zeugen am frühen Sonntagmorgen drei mutmaßliche Täter nach einem Diebstahl von Katalysatoren in Otterstadt gestellt. Wie die Beamten mitteilen, verständigte der Zeuge gegen 5.35 Uhr die Polizei, als er auf einem Parkplatz in der Kollerstraße zwei bis drei Personen beobachtete, die sich an einem dort geparkten Fahrzeug zu schaffen machten. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass an dem Auto der Katalysator entfernt wurde.

Bei der anschließenden Fahndung kontrollierten sie in der Speyerer Straße ein Auto mit drei Insassen – zwei Männer im Alter von 32 und 33 Jahren und eine 37-jährige Frau, die am Steuer saß. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten laut Mitteilung unter anderem einen Industriewagenheber und eine Metallsäge. Der 33-jährige Mann wies zudem eine mit Öl verschmutzte Kleidung auf. Die Fahrerin roch nach Alkohol, der Polizei zufolge ergab ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf der Dienststelle einen Wert von 0,46 Promille. Die Beamten durchsuchten anschließend noch eine Wohnung. „Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden alle wieder auf freien Fuß gesetzt“, heißt es abschließend in der Mitteilung.