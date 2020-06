Zwei Polizeibeamte mussten am Donnerstagabend in Heiligenstein eine Ziege einfangen, weil diese aus einem Gehege in der Lingenfelder Straße ausgebrochen war. Wie die Beamten am Freitagvormittag mitteilten, lockten sie das Tier mit Futter an, fingen es ein und brachten es wieder in das Gehege.