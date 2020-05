Ein 25-Jähriger ist am Samstagabend im Falltorweg in Harthausen mit Drogen am Steuer erwischt worden. Das teilte die Polizei Speyer am Sonntag mit. Weil er zunächst ohne Helm unterwegs war, und bei einer anschließenden Polizeikontrolle „drogentypische Hinweise“ geliefert hat, musste ein 25-jährige eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.