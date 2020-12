Die Polizei hat gegen einen 69 Jahre alten Mann aus Römerberg strafrechtliche Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht eingeleitet. Wie die Beamten mitteilen, stieß der Mann am Mittwochnachmittag beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Lingenfelder Straße in Heiligenstein gegen ein geparktes Auto. Daran entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Laut Polizei schaute sich der Römerberger den Schaden noch an, stieg dann aber wieder in sein Auto und fuhr davon. Zwei aufmerksame Zeuginnen verständigten sofort die Polizei, sodass diese den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen konnte. Nach Angaben der Beamten ergab ein Atemalkoholtest bei dem 69-Jährigen einen Wert von 1,65 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem wurden sein Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt.