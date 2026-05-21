Einen ungewöhnlichen Einsatz haben Polizeibeamte am Donnerstagvormittag in Böhl-Iggelheim erlebt. Während einer Streifenfahrt entdeckten sie an einer Hauswand in der Hauptstraße einen Bienenschwarm.

Nach Angaben der Polizei war das Bienenvolk offenbar auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Die Beamten verständigten daraufhin einen Imker, der die Tiere einfing und in Bienenkästen umsiedelte.

Der Besitzer des Bienenschwarms kann sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.