Mehrere betrunkene Fahrer hat die Polizei am Wochenende aus dem Verkehr ziehen müssen. Ein 75-jähriger Mutterstadter fuhr am Freitag gegen 21 Uhr nach einem Streit in einer Wirtschaft in Limburgerhof mit dem Fahrrad nach Hause, hatte aber zuvor einige Weinschorle getrunken. Die alarmierte Polizei traf ihn zuhause an, ein Atemalkoholtest ergab knapp zwei Promille. Zur gleichen Zeit wurde ein unsicher fahrender Kleintransporter in Schifferstadt gemeldet. Bei der Kontrolle im Bereich Große Erde stieg der 32-jährige Fahrer laut Polizei mit einer Flasche Schnaps in der Hand aus: 1,5 Promille wurden beim Atemalkoholtest gemessen. In Altrip wurde die Polizei am Samstag gegen 18.50 Uhr in die Speyerer Straße zu einem Auffahrunfall gerufen. Schäden habe es zwar offenbar keine gegeben, aber ein Testergebnis von 1,2 Promille bei einem 50-jährigen Beteiligten aus Schwetzingen. Wiederum in Schifferstadt erwischte die Polizei am frühen Sonntagmorgen einen Rollerfahrer in der Iggelheimer Straße mit drogentypischen Ausfallerscheinungen. Ein freiwilliger Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis, zudem wurde laut Polizei mittels Atemalkoholtest ein Wert von 1,25 Promille ermittelt. Eine Fahrerlaubnis hatte der 29-Jährige nicht.