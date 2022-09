Auf Widerstand stieß die Polizei nach eigenen Angaben am Sonntagnachmittag beim Versuch, eine Wohnung in Dudenhofen zu durchsuchen. Bei einer 35-Jährigen Frau wurde Diebesgut vermutet, das aus einem Auto gestohlen worden war. Während der Durchsuchung wurde der 42-jährige Ehemann zunehmend verbal aggressiv und laut gegenüber den eingesetzten Beamten, weil er mit deren Vorgehen nicht einverstanden war. Mehrfach versuchten die Polizisten den Mann zu beruhigen, was nicht gelang. Er baute sich bedrohlich vor ihnen auf und ging mit geballter Faust auf sie zu, woraufhin er gefesselt wurde. Dabei leistete der 42-Jährige Widerstand, indem er versuchte sich durch Ziehen und Reißen aus den Griffen zu lösen und die Arme vor dem Körper verschränkte. Bei der Fesselung erlitt der Mann eine leichte Schürfwunde im Gesicht, die eingesetzten Beamten wurden nicht verletzt. Der 42-Jährige beruhigte sich laut Polizei schließlich und verhielt sich während der weiteren Durchsuchung ruhig, so dass er nach Beendigung des Einsatzes entlassen werden konnte. Einen Teil des gesuchten Diebesgutes fanden die Beamten in der Wohnung.