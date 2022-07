Das Polizeipräsidium Rheinpfalz informiert bei seiner Sommertour am Donnerstag, 28. Juli, 10 bis 14 Uhr, in Dudenhofen über trickreiche Betrüger und wie sich Bürger vor ihnen schützen können. Es geht dabei um typische Betrugsmaschen wie zum Beispiel falsche Polizeibeamte, den Enkeltrick oder sogenannte Schockanrufe. Die Beamten stehen in der Speyerer Straße bei der Sparkasse Interessierten Rede und Antwort. „Sprechen Sie uns an und geben Sie Betrügern keine Chance“, lädt die Polizei in einer Pressemitteilung ein.