Der vermisste 82-Jährige aus Schifferstadt ist am Mittwochnachmittag bei der weiteren Suche der Einsatzkräfte wohlbehalten von der Feuerwehr in einem Waldstück bei Schifferstadt gefunden worden. Der Mann war am Mittwochvormittag von der Polizei als vermisst gemeldet worden, nachdem die Suche – trotz des Einsatzes von Polizeihubschrauber und Personenspürhunden – bis zu diesem Zeitpunkt erfolglos verlaufen war.