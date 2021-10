In den politischen Gremien in Otterstadt herrschte in den vergangenen eineinhalb Jahren überwiegend Friede, Freude, Eierkuchen. Persönliche Differenzen wurden nur selten sichtbar – bis zuletzt im Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Kultur. Beim letzten Tagesordnungspunkt ging es um das Glockenspiel, das der Verein für Heimatpflege und Naturschutz (VHNO) der Gemeinde zum Ortsjubiläum geschenkt hat. Diese Schenkung muss noch vertraglich besiegelt werden. Der Vertrag lag den Ausschussmitgliedern nun erstmals vor.

Birgid Daum (BIO) und Birgit Reichert (SPD) wollten darüber noch nicht abstimmen, sondern ihn erst in den Fraktionen besprechen. Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) erklärte, dass der Vertrag mit der Abstimmung noch nicht besiegelt werde, sondern der Rat im Dezember letztlich darüber entscheide und der Ausschuss nur eine Empfehlung ausspreche. Die acht Ausschussmitglieder stimmten ab. Ausgang: unentschieden, SPD und die BIO-Fraktion waren dagegen, die CDU war dafür. Stimmengleichstand heißt abgelehnt. Und somit verkündete Ortschef Zimmermann: „Der Vertrag ist abgelehnt“.

Völlig Entgeisterung bei BIO und der SPD. „Wir dachten, wir stimmen gerade darüber ab, ob wir heute überhaupt eine Abstimmung machen“, sagte Reichert. Ortsbürgermeister Zimmermann wollte trotz des angeblichen Missverständnisses nicht noch einmal abstimmen lassen, was Reichert „unfassbar“ fand. Und Birgid Daum war bemüht zu betonen, dass BIO das Glockenspiel des VHNO nicht ablehne, was das Abstimmungsergebnis nun suggeriert. Andernorts zahlt man für ein solches Schauspiel Eintritt, in Otterstadt kriegt man’s umsonst.