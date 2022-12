Die Kita-Problematik zeigt das ganze Dilemma der heutigen Politik.

Die Harthausener Kommunalpolitiker stehen unter Druck. Das ist ihnen anzumerken, wenn sie jegliche Schuld von sich weisen, weil die neue Kindertagesstätte nicht schnell genug gebaut werden kann. Sie schieben den Schwarzen Peter der Kreisverwaltung zu, die einen Bebauungsplan fordert. Das Problem liegt aber auch an anderer Stelle: beim Gesetzgeber – in diesem Fall dem Land, das das in der Theorie gut gemeinte Kita-Gesetz erlassen hat und damit Eltern etwas verspricht, das in der Praxis nicht so einfach umzusetzen ist. Das Übel ist, dass das Land mit Erlass des Gesetzes nicht gleichzeitig die Rahmenbedingungen für eine schnelle Umsetzung geschaffen, aber den Eltern gleichzeitig eine Rundum-Sorglos-Betreuung versprochen hat. Ausbaden müssen es die Kommunalpolitiker vor Ort, die den Zorn der Eltern zu spüren bekommen, die sich auf Vater Staat verlassen haben.