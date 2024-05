Auf dem Gelände der Mandelgraben-Grundschule werden im kommenden Schuljahr die Kinder nachmittags in einer Container-Anlage betreut. Das wird die Gemeinde etwa 300.000 Euro kosten. Dafür gab es grünes Licht vom Gemeinderat.

Die Anmeldungen von Schülern für die Ganztagsbetreuung an der Mandelgraben-Grundschule seien in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, berichtete Bürgermeister Thorsten Leva (SPD) in der jüngsten Ratssitzung. Derzeit sind es etwa 180 Kinder.

Im kommenden Schuljahr werden dort 84 Erstklässler in vier erste Klassen gehen. In der Pestalozzi-Grundschule werden es 62 Kinder in drei ersten Klassen sein, berichtete Wolfgang Hampel, Leiter der Bürgerdienste. Zwar sei die Anzahl aller Erstklässler an beiden Grundschulen mit 146 Schülern etwa gleichgeblieben, aber erstmals seien mehr Kinder für die Mandelgrabenschule angemeldet worden. Der Grund sei klar: „Es ist die einzige Ganztagsgrundschule“, sagte Hampel. Der Bedarf dafür sei groß. Mit der Vierzügigkeit der ersten Klassen wird der Platz in der Mandelgrabenschule aber immer knapper. Alle Klassenzimmer werden benötigt, auch die zwei, in denen derzeit die Nachmittagsbetreuung stattfindet.

Nun soll die Ganztagsbetreuung ganz ausgelagert werden – in eine Containeranlage bei den Grünanlagen gegenüber der Turnhalle. Mit 16 Containern soll Platz geschaffen werden für die Gruppen- und Hausaufgabenbetreuung und separate Sanitäranlagen, verbunden über Flurcontainer. Die Firma HKL aus Mannheim soll die Anlage für etwa 198.000 Euro liefern und montieren. Die vorbereitenden Arbeiten, wie das Anlegen eines Fundaments und das Verlegen der Versorgungsleitungen sowie die Inneneinrichtung schlagen geschätzt mit etwa 103.000 Euro zu Buche.

Der bundesweite Anspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ist für das Schuljahr 2026/27 geplant. Vor diesem Hintergrund werde die Container-Anlage keine kurzfristige Einrichtung sein. Der Kauf sei somit wirtschaftlicher, als diese zu mieten, erläuterte der Bürgermeister. Der Gemeinderat hat die Anschaffung einstimmig beschlossen.