Ein Teil der Grundschüler in Heßheim müssen wahrscheinlich zu Beginn des neuen Schuljahrs übergangsweise in der Turnhalle unterrichtet werden. Die zwei Klassenraumcontainer, die bis zur Erweiterung der Schule als Ausweichmöglichkeit dienen sollen, werden voraussichtlich nicht in den Sommerferien fertig. Das teilt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, Michael Reith (SPD), mit. Der Unterricht in der Turnhalle sei aber auf einen kurzen Zeitraum beschränkt, betont er.