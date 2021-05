Viel Kritik hat es zuletzt am Bauvorhaben „Wohnpark Dudenhofen“ gegeben. Vier Mehrfamilienhäuser mit jeweils sieben Wohnungen sollen am Hainbach entstehen. Jetzt meldet sich der Planer des Projekts zu Wort.

Dass die Leserbriefe manchmal etwas emotionaler ausfielen oder die Verfasser nicht alle Fakten kennen, sei noch verständlich, sagt Gerhard Federer. „Doch mit dem bewussten Verbreiten von Unwahrheiten, dem Diffamieren oder gar Bedrohen von Verantwortlichen wird hier deutlich eine Grenze überschritten“, findet der Ingenieur, ohne dies zu konkretisieren.

Eine Kommune habe eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Entwicklungen zu steuern, sagt er. Man hätte zum Beispiel ein Vorkaufsrecht auf das Grundstück beanspruchen können. Auch hätte eine Baumschutzsatzung erlassen werden können. „Das alles hat man in der Vergangenheit nicht getan“, sagt Federer. Das ganze Projekt sei „komplett rechtskonform“ abgelaufen. „Jeder, der wollte, hätte sich informieren können“ – zum Beispiel bei dem Ortstermin mit Ratsvertretern im Oktober vergangenen Jahres. Die Ausmaße der Baumaßnahme und welche Bäume gefällt werden müssten, sei bereits damals ersichtlich gewesen. Im Dezember sei der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan im Rat mehrheitlich gefasst worden.

„Man ist bei diesem Bauvorhaben der umweltpolitischen Maxime gefolgt, lieber eine bestehende ,Wohnbaufläche’ zu überplanen und neu zu bebauen, statt mit Neubaugebieten am Ortsrand in die Natur einzugreifen“, sagt der Planer. Es entstünden attraktive Miet- und Eigentumswohnungen in aufgelockerter Bauweise, die dringend gebraucht würden.

Beim „Wohnpark Dudenhofen“ würden lediglich 25 Prozent der Fläche bebaut, statt der 40 Prozent, die sonst in der nachbarschaftlichen Umgebung üblich seien. „Somit handelt es sich hier um eine Bauplanung mit Augenmaß und keinesfalls – nicht einmal ansatzweise – um eine verdichtete Bebauung“, so Federer. Auch würden Arbeitsplätze gesichert und die Wirtschaft in der Region belebt.

„Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass sachliche Diskussionen wieder die Oberhand gewinnen und auch abweichende Meinungen zumindest toleriert werden“, findet Federer.zin