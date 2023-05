Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pläne für die Querungshilfe in der Rehhütterstraße in Waldsee nehmen Form an. Zuletzt wurden in einer Bauausschuss-Sitzung Entwürfe für das Vorgaben vorgestellt.

Das Thema hat den Ortsgemeinderat Waldsee schon viele Jahre beschäftigt. Anfangs hatte es, wie Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) in der Sitzung des Bauausschusses erklärte,