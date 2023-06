Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den nächsten Monaten entsteht wohl eine neue kommunale Kita mit Platz für 60 Kinder in den Räumen der Kita „Wirbelwind“. Die überraschende Entscheidung wird mit dem Sanierungsstau in der katholischen Kita „St. Nikolaus“ begründet.

Wenn die Eltern von Kindern aus der katholischen Kita „St. Nikolaus“ an diesem Donnerstag ihren Briefkasten öffnen, werden sie ein Schreiben der Ortsgemeinde Neuhofen