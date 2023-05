Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jetzt steht endgültig fest, wie die Freianlagen des neuen Sportzentrums an der Woogstraße aussehen sollen. Nachdem noch Wünsche und Anregungen von Vereinsvertretern in den Entwurf mit eingearbeitet wurden, hat der Gemeinderat den Plan nun abgesegnet. Was gut klingt, wird aber auch ordentlich teuer.

Das Gelände befindet sich zwischen dem Weg am Badeweiher Steinerne Brücke und einem asphaltierten Wirtschaftsweg. Hinter dem DRK-Gebäude kommt erst noch ein kleiner Grünstreifen mit