Die Pläne für ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt in Mechtersheim bleiben umstritten. Gegen die Stimmen der Grünen hat der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung dem Ortsgemeinderat empfohlen, den Bebauungsplan „Schwegenheimer Straße 56“ aufzustellen.

Dort will die Heberger Immobilien GmbH mit Sitz in Schifferstadt auf dem Grundstück eines früheren landwirtschaftlichen Betriebs mehrere Gebäude mit barrierefreien Wohnungen errichten, in denen auch betreutes Wohnen möglich ist. Laut Planer Ulrich Villinger vom Büro Piske soll eine alte Scheune durch ein Wohngebäude ersetzt werden. Gegen das befürchtete Schlammproblem wegen der höher gelegenen Ackerflächen soll ein Wall helfen. Zur Straße hin sind weitere Gebäuderiegel geplant.

Bereits in der Vergangenheit hatte es Bedenken gegeben, dass der Komplex zu massiv ausfallen könnte. Für Wilfried Röther (CDU) sind die geplanten Vorgaben ausreichend. Es sind nur Gebäude mit zwei Geschossen plus ausgebautem Dachgeschoss erlaubt. „Für Römerberg und Mechtersheim ist es eine gute Sache“, befand Röther im Ausschuss. Kurt Kögel (Grüne) befürchtet hingegen einen „Riesenklotz“, der erdrückend wirke. Diese zeige sich schon alleine an den vorgesehenen mehr als 60 Stellplätzen. Am Ende hieß es: fünf Ja- gegen drei Nein-Stimmen. Das letzte Wort hat der Römerberger Ortsgemeinderat.