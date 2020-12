Die Ortsgemeinde Otterstadt und die Stadt Speyer informieren am Donnerstag, 10. Dezember, in einer Online-Veranstaltung über das geplante interkommunale Wohn- und Gewerbegebiet Pionier-Quartier auf dem Gelände und im Umfeld der früheren Kurpfalz-Kaserne. Bei der digitalen Veranstaltung von 18 bis 19.30 Uhr sprechen OB Stefanie Seiler (SPD) und Otterstadts Erster Beigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) über die Pläne. Zu sehen ist das im Netz unter www.pionier-quartier.de und im Offenen Kanal Speyer. Fragen seien per Telefon oder im Internet-Chat möglich, so die Kommunen, die mit der Werbung für den Termin begonnen haben.

In die Moderation einbezogen ist das Stadtberatungsbüro Dr. Fries, das in Speyer gute Referenzen hat.