Wird es dieses Jahr was mit der Kerwe in Mechtersheim? Das Ortskartell hat jedenfalls konkrete Pläne für das Fest im August geschmiedet.Die Kerwe war der Haupttagesordnungspunkt bei der jüngsten Sitzung des Ortskartells Mechtersheim.

Gefeiert werden soll das Fest von Freitag, 12., bis Dienstag, 16.August. Teilnehmer sind der Mechtersheimer Karnevalverein, der MGV „Frohsinn“ und der MGV Cäcilia, der Musikverein, die Römerberger Feuerwehr, der Verein „Nur die Hade“ sowie der Hofladen Jester in der Holzgasse. Boxautos und Süßwarenstand sind von der Ortsgemeinde bereits gebucht. Samstag, Sonntag und Montagabend gibt es Live-Musik auf der Bühne. Das Mechtersheimer Ortskartell will die teilnehmenden Vereine entlasten, deswegen entfällt die Umlage für die Live-Musikkosten.

Es wird ein Kerwe-Flyer mit einer Programmübersicht sowie über dem Speisen- und Getränkeangebot der Vereine gedruckt. Um auf das Fest aufmerksam zu machen, werden an den Ortseingängen wieder die adretten Strohfiguren zur örtlichen Kerwe einladen.

Mehr Termine

Weitere Termine im Veranstaltungskalender des südlichen Römerberger Ortsteils: Der MGV „Frohsinn“ lädt für Sonntag, 3. Juli, zum Mittagstisch ab 11 Uhr ein. Um Platzreservierung unter Telefon 06232 82319 wird gebeten. Zum Kerwemittagstisch wird am Samstag, 14., und Sonntag, 15. August, in das Sängerheim eingeladen.

Der Anglerverein 1946 Mechtersheim veranstaltet am Samstag, 16., und am Sonntag, 17. Juli, sein Fischerfest mit Kaffeetafel. Es findet in der „Anglerhalle“ statt. Zum Tag der offenen Tür lädt die Feuerwehr Römerberg für Sonntag, 28. August, auf den Lindenplatz in der Mechtersheimer Ortsmitte ein.