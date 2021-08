Piratenschiff, Festung und eine Matschanlage: Jetzt wartet auch das Außengelände der Kindertagesstätte Lambiland in Lambsheim darauf, von den aktuell 60 Kindern erobert zu werden. Bald sollen es 80 sein. Die ersten „Gründungsmitglieder“ werden im Sommer in die Schule verabschiedet. Eine Einweihungsfeier steht jedoch aufgrund von Corona noch aus.

Nun ist die Gestaltung des Außengeländes der Kindertagesstätte Lambiland abgeschlossen. Am Freitag steht laut der stellvertretenden Leiterin der Kita, Maike Streibert, als letzter Akt die Abnahme der Rasenfläche an. Viele Ideen sind eingeflossen in das Spielzimmer im Freien für die aktuell 60 betreuten Kinder. Das Außengelände grenzt an Gewächshäuser, Felder und den Sportplatz der Schule an. Hügelige Auenlandschaft, viel Holz und Grün bestimmen das Bild. Piratenschiff, Festung, Klettergerüste, Nestschaukeln, ebenerdige Trampoline und eine Matschanlage sind bei den Kindern beliebt. Noch sind die Bäume jung, Rasen und Rollrasen frisch eingesät und verlegt.

Kinder lieben Esel, Löwe und Bär

Gründung mit Hindernissen: Ihren Betrieb aufgenommen hat die neben drei protestantischen Kindertagesstätten und einer katholischen Kita einzige kommunale Einrichtung ihrer Art in Lambsheim im Januar 2018. Damals bezogen zwei Gruppen mit je 25 Kindern und ein fünfköpfiges Erzieherinnenteam die Räume der ehemaligen Schulbücherei in einem Nebengebäude der Karl-Wendel-Schule. Der ziegelrote Flachbau war von Anfang an als Provisorium gedacht, denn das endgültige Kita-Domizil, der alte E-Bau der Karl-Wendel-Schule, war noch im Umbau. Ein Wasserschaden am Vorabend des 1. Oktober 2019 verzögerte die Eröffnung der neugestalteten Räume um ein weiteres Jahr. Seit Januar 2020 bevölkern nun 60 Kinder in vier Gruppen das dreistöckige Gebäude.

Im Eingangsbereich der großzügigen Räume grüßen Löwe, Esel und Bär, drei lebensgroße Tierkinder aus Terrakotta und einem Kunst-am-Bau-Projekt. „Unsere Kinder lieben sie“, erzählt Maike Streibert beim Rundgang durch ihr Haus. Der beginnt im Untergeschoss und auch hier darf – wie überall – der Flur bespielt werden. Vorbei am Bällchenbad geht es zum Turnraum, der Hygiene-bedingt zurzeit nur die Kinder der beiden Gruppen auf der gleichen Etage zum Toben einlädt. „Die anderen turnen im Mehrzweckraum“, berichtet Streibert. „Zumba ist sehr beliebt. Aber wir sind auch viel draußen. Bewegung wird bei uns großgeschrieben.“ So beteiligt sich die Kita am „Sommer Fit“-Programm der Ortsgemeinde. Ausflüge in den Ort sowie Spaziergänge in die freie Natur und auf die angrenzenden Felder stehen ebenfalls regelmäßig auf dem Programm.

Augenfällig im Gebäude ist das Farbkonzept: Statt Tiernamen für ihre Gruppen haben sich die Kita-Kinder für Farbnamen entschieden. Die rote und blaue Gruppe sind unten, die gelbe und grüne oben. Jede Gruppe bewohnt und bewegt sich in mehreren Räume mit ineinander übergehenden Erlebniswelten. Ritterburg, Handwerkerlabor, Rollenspielraum mit Kostümkammer, Küche und ein Schiff laden dazu ein, kreativ zu sein. Schlaf- und Ruheräume sowie stille Ecken verleiten zum Träumen. Die Gruppen sind familiär geführt. Vor Corona arbeitete man gruppen- und etagenübergreifend, zurzeit jedoch gruppenintern, immer aber situationsorientiert: „Wo stehen die Kinder? Was beschäftigt sie?“, erklärt Maike Streibert. Die individuelle Entwicklung wird in einem Portfolio dokumentiert.

Tiergestützte Pädagogik

Im Lambiland gelebt wird ebenso tiergestützte Pädagogik: Jede Gruppe hat „ihre“ Tiere. Die blaue Gruppe kümmert sich um Fische, die Großen um Schnecken im Terrarium. Ein weiteres Terrarium mit „Wandelnde Blätter“ genannten Stabheuschrecken soll angeschafft werden. Für später soll Mala, der auch für Allergiker geeignete Golden Doodle von Kita-Leiterin Sabrina Jung, als Kita-Begleithund ausgebildet werden.

„Wir sind im Januar eingezogen, und im März war schon der erste Lockdown“, erinnert sich Maike Streibert. So habe sich noch kein typischer Kita-Alltag herausbilden können. Die meisten Eltern seien dem Appell gefolgt und hätten ihre Kinder daheim gelassen. 25 Prozent der Kinder seien in Notbetreuung gewesen. Kontakt zu den restlichen Kindern sei mit einem wöchentlichen Brief mit Bastelanleitungen, Bewegungsangeboten, lieben Worten und kreativen Anregungen gehalten worden. „Mittwoch war unser Posttag, und für die Kinder war das ein Highlight“, berichtet Streibert. Schriftlich hielten die 13 Erzieherinnen Kontakt mit ihren Kindern, gleichzeitig erhielten die Eltern über eine Kita-Info-App schnell und kurzfristig Informationen über die Entwicklung des Geschehens.

Corona sei somit von Anfang an im neuen Haus ein Thema gewesen. Hygiene und Händewaschen wurden spielerisch vermittelt. Dass eine Kita in diesen Zeiten „ein Stück mehr Normalität bieten“ könne als die Schule, davon ist Maike Streibert überzeugt. Dennoch sei man noch weit entfernt vom regulären Kita-Leben. Zu diesem gehörten Rituale wie die immer noch ausstehende Einweihungsfeier sowie ein Verabschiedungsritual für die „Großen“. Vier „Gründungsmitglieder“ des Lambiland wurden im Vorschulprogramm, dem Löwenclub, auf den Übergang in die Schule vorbereitet. Den traditionellen Ausflug mit Picknick nach Birkenheide wird es für die künftigen Erstklässler dieses Jahr leider nicht geben.

In die Zukunft blicken mag Maike Streibert nicht, doch planen muss sie: Die Warteliste für ihre Kita ist lang, eine Aufstockung der Betreuungsplätze auf 80 ist geplant.