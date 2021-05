Wenn das interkommunale Pionier-Quartier zwischen Speyer und Otterstadt eines Tages kommen sollte, wird es kleiner ausfallen als anfangs vorgesehen. Die Stadt Speyer hat von den Entwicklungsplänen nördlich der Kreisstraße 23 Abstand genommen. Es gab Kritik an der Dimension des Projekts, unter anderem vom Otterstadter Ortsgemeinderat. Otterstadts Beigeordneter Jürgen Zimmer versucht, mit weiteren Befürchtungen aufzuräumen und sagt, wann ein Bürgerentscheid stattfinden könnte.

Als die Pläne für das interkommunale Wohn- und Gewerbegebiet im Frühjahr 2019 erstmals von der Stadt Speyer vorgestellt wurden, war die Rede von insgesamt 40 Hektar Gewerbeflächen rund um die ehemalige Kurpfalzkaserne und nördlich der K23. Von diesen 40 Hektar liegen etwa 28 auf Otterstadter Gemarkung. Die hinzukommenden 12,6 Hektar Wohnbauflächen sind ausschließlich auf Speyerer Gemarkung. Die Stadt begründete die Pläne mit dem Mangel an Wohnraum und dem Bedarf an Gewerbeflächen. In Speyer war die Rede von „einer der größten Siedlungserweiterungen der letzten Jahre“. Das führte zu Kritik: Landwirte machten auf den Flächenverlust aufmerksam, der Otterstadter Rat sah den vorgesehenen Teil nördlich der K23 kritisch, und Bürger befürchteten negative Auswirkungen wie mehr Lärm und Verkehr.

Nun sind die Pläne teilweise vom Tisch: Der angedachte Teil des Gewerbegebiets nördlich der K23, der auf Speyerer und Otterstadter Gemarkung gelegen und rund 21 Hektar umfasst hätte sowie ab 2028 entwickelt worden wäre, soll nicht verwirklicht werden. „Je größer, desto besser, kann nicht unsere Devise sein, wenn es darum geht, das für uns wichtige Wohn- und Gewerbegebiet im Norden Speyers zu entwickeln“, wird Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer zuletzt veröffentlichten Pressemitteilung zitiert.

„Keiner muss sich sorgen“

Die Speyerer Oberbürgermeisterin sowie ihre Verwaltung stehen bezüglich des Projekts im engen Austausch mit dem seit dieser Legislaturperiode für Bauangelegenheiten zuständigen Otterstadter Ortsbeigeordneten Jürgen Zimmer (parteilos). Es sei eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, betonen beide Seiten. Seit er Beigeordneter ist, habe er in allen Gesprächen mit der Stadt deutlich gemacht, dass der angedachte Teil nördlich der K23 ein „Totschlagskriterium“ für Otterstadt sei, betonte Zimmer diese Woche auf RHEINPFALZ-Anfrage. „Es muss sich keiner Sorgen machen, dass ich alles unter der Hand abspreche. Das kann ich nicht“, machte Zimmer deutlich und erklärte, dass er als Beigeordneter neutral bleiben müsse und an die Entscheidungen des Ortsgemeinderats gebunden sei.

In der für Ende September vorgesehenen Ratssitzung soll laut Zimmer darüber abgestimmt werden, ob es in Otterstadt einen Bürgerentscheid zum Pionier-Quartier gibt. Diesen hatte die CDU beantragt. Wenn der Rat einem Bürgerentscheid zustimmt, solle dieser mit den Landtagswahlen am 14. März 2021 stattfinden, sagte Zimmer und verwies auf Gespräche mit der Verbandsgemeindeverwaltung, die für die Organisation der Wahl und des Bürgerentscheids zuständig ist. Laut Zimmer sollen die Otterstadter auch entscheiden, ob sich die Ortsgemeinde der geplanten Speyerer Bewerbung für die Landesgartenschau 2026 auf und im Umfeld des Kasernengeländes anschließt. Das sei vorstellbar, aber nicht zwingend notwendig, denn Speyer kann sich bis zum 15. Oktober 2021 auch allein beim Land bewerben.

„Keine Großlogistiker“

Zum Pionier-Quartier, das sich nun auf die Flächen südlich der K23 und westlich der Landesstraße 534 beschränkt, sagte Zimmer, dass dort ein „hochwertiges“ Gewerbegebiet ohne „Großlogistiker“ entstehen soll. Als Beispiel für Firmen, die sich dort ansiedeln sollen, nannte er etwa Ingenieurbüros. Unabhängig davon, ob es eine Landesgartenschau geben wird oder nicht, soll es laut Zimmer in dem Gebiet einen Grünzug geben, in dem sich die Menschen erholen können.

Zur Befürchtung, dass Otterstadt durch das Pionier-Quartier mit mehr Verkehr belastet werde, sagte Zimmer, dass dieser über die benachbarte B9 und die A61 abgeleitet werde. Ein Gewerbegebiet weg von der Ortsgemeinde hätte somit einen „gewissen Charme“, findet der Beigeordnete. Er sagte, dass die Ortsgemeinde auf Gewerbesteuer-Einnahmen angewiesen sei, auch um kommunale Einrichtungen unterhalten und sanieren zu können. Otterstadt habe zwar keine Schulden, ein finanzielles Polster und dadurch die „beste Haushaltslage in der Ortsgeschichte“, wie Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) im Dezember bei den Haushaltsberatungen für 2020 sagte. Dennoch galt das Dorf als „arme Gemeinde“, sagte Zimmer und bezog sich damit auf die Tatsache, dass Otterstadt für den Haushaltsplan 2020 erstmals eine Schlüsselzuweisung vom Land in Höhe von 65.000 Euro bekommen hat.

Ein Ort gilt als „arme Gemeinde“, wenn die Steuereinnahmen verglichen mit den anderen Gemeinden im Land geringer als der Durchschnitt sind. Wie sich das in Zukunft entwickelt, ist nach Angaben von Fred Rennholz, Finanzabteilungsleiter der Verbandsgemeinde Rheinauen, unklar. Ihm zufolge nahm die Ortsgemeinde Otterstadt im abgelaufenen Jahr 2019 rund 2,1 Millionen Euro Einkommenssteuer, 300.000 Euro Gewerbesteuer und rund 13.300 Euro Hundesteuer ein. Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Finanzsituation der Ortsgemeinde hat, kann ebenfalls noch nicht gesagt werden. Es wird jedoch mit weniger Einnahmen gerechnet.

Die in den vergangenen Jahren „deutlich zurückgegangenen“ Einnahmen aus der Einkommenssteuer werden damit begründet, dass in Otterstadt viele ältere Menschen leben. „Wir können mit fast nichts einen Zuzug bewirken“, sagte Zimmer und verwies darauf, dass die Ortsgemeinde „nur ein kleines Wohngebiet“ am Friedhof ausweisen dürfe. Sollte das Pionier-Quartier entwickelt werden, sei in den Raum gestellt worden, dass Otterstadt mehr Wohnflächen ausweisen dürfte, sagte Zimmer. Diese Entscheidung liegt jedoch in den Händen übergeordneter Behörden und Verbände.

Zur Sache I: Landwirte lehnen Pläne weiter ab

Die Otterstadter Landwirte sehen die Entscheidung der Stadt Speyer, dass die angedachte rund 21 Hektar große Fläche nördlich der Kreisstraße 23 nicht mehr Teil der Planungen für das Pionier-Quartier ist, als positiv an. Das sagte Walter Flory, Vorsitzender der Otterstadter Ortsgruppe der Pfälzischen Bauern- und Winzerschaft, diese Woche auf RHEINPFALZ-Anfrage. Allerdings machte Flory deutlich, dass sich die Landwirte weiterhin gegen das Projekt als Ganzes wehren und keine Flächen abgeben wollen.

„Unser Vorschlag ist, ein solches Gewerbegebiet südlich der A61 zwischen Spitzenrheinhof und Speyer Nord zu planen“, sagte Flory. Er begründete dies damit, dass die Landwirte ihre Felder dort über Brunnen beregnen müssten, was kompliziert sei. Die Felder nördlich der A61, zwischen der K23, der Landesstraße 534 und dem Kasernen-Gelände beziehungsweise der bereits vorhandenen Wohnbebauung von Speyer Nord, die weiterhin für das Pionier-Quartier vorgesehen sind, seien dagegen an den Beregnungsverband angeschlossen. Der Rohrnetzausbau habe viel Geld gekostet, machte Flory deutlich und nannte pro Hektar 8000 Euro.

Würden die Landwirte diese Felder verlieren, wäre das sehr schmerzhaft. Betroffen sind Flory zufolge vor allem Otterstadter Landwirte, denen die Flächen entweder gehören oder die sie pachten. Kleine landwirtschaftliche Betriebe hätten es bereits heute sehr schwer, ein weiterer Flächenverlust wäre existenzbedrohend, machte der Bauernvertreter deutlich. Nach seinen Angaben gibt es in Otterstadt noch elf aktive Landwirte, zwei junge Menschen studierten bereits, um Betriebe zu übernehmen, sagte Flory.

Die Entscheidung, von den Entwicklungsplänen nördlich der K23 Abstand zu nehmen, haben Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Otterstadts Ortsbeigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) auch damit begründet, dass die „für die Landwirtschaft so wichtigen Flächen natürlich erhalten“ bleiben sollen.

Zur Sache II: Ratsmitglieder nehmen Stellung

Die CDU-Fraktion ist nach Angaben ihres Vorsitzenden Lothar Ritthaler sehr zufrieden, dass für das Pionier-Quartier auf die Fläche nördlich der K23 verzichtet werden soll, weil „das viel zu überdimensioniert“ gewesen wäre. Auf die Fläche zu verzichten, sei bereits vergangenes Jahr eine Grundforderung der CDU im Bauausschuss und im Rat gewesen, sagt Ritthaler. Da es sowohl in der Fraktion als auch in der Bevölkerung unterschiedliche Meinungen zum Pionier-Quartier gebe, hat die CDU einen Bürgerentscheid beantragt. „Wir wollen, dass bei diesem wichtigen Projekt alle Bürger eine Stimme haben und mitentscheiden können“, sagt Ritthaler. Eine wichtige Voraussetzung sei aber auch, dass alle vorher „gut und ausführlich“ informiert werden. „Hierzu werden wir beitragen“, verspricht er. Einer Landesgartenschau (LGS) steht die CDU laut Ritthaler positiv gegenüber. „Ich gehe davon aus, dass aus dem teilweise versiegelten Kasernengelände nachhaltig eine ökologisch sinnvolle Grünstruktur entwickelt werden kann, mit einem hohen Erholungswert für die Bevölkerung und mit einem positiven Einfluss auf das Landschaftsbild und für die Artenvielfalt“, sagt Ritthaler. Die CDU geht zudem davon aus, dass Aspekte der Nachhaltigkeit und eine „sinnvolle“ Folgenutzung nach der LGS bei der Planung beachtet werden.

Bianca Staßen teilt auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass die SPD-Fraktion das Pionier-Quartier und die Landesgartenschau sehr kritisch sehe. „Über den derzeitigen genauen Sachstand zu diesen Themen wurden wir bisher von der Gemeinde nicht informiert, er ist uns daher nicht bekannt. Daher wäre es vermessen, sich hierzu zu äußern“, findet Staßen. Auch der Antrag der CDU-Fraktion auf einen Bürgerentscheid sei der SPD nicht bekannt. „Hiervon haben wir ebenfalls lediglich aus der Presse erfahren“, sagt Staßen. Nach ihren Angaben hat sich die SPD über „solche Möglichkeiten“ auch Gedanken gemacht. „Allerdings haben wir hierzu keinen Antrag gestellt, da wir es für selbstverständlich erachten, die Bürgerinnen und Bürger bei einem solch gravierend einschneidenden Projekt mit ins Boot zu nehmen“, begründet Staßen. Eine Bürgerbeteiligung sei in der Vergangenheit bereits von allen Fraktionen gewünscht gewesen, sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende. „Jedoch muss sichergestellt werden, dass alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bekommen, sich ausführlich über die Thematik zu informieren“, betont sie. Dass das Gebiet nördlich der K23 nicht mehr Teil der Planung ist, fasst die SPD als „richtige Entscheidung“ auf. Aber auch davon habe die Fraktion nur aus der Presse erfahren, merkt Staßen an.

Die Planänderung wird auch von der BIO-Fraktion „sehr begrüßt“, wie Sprecherin Birgid Daum auf Anfrage mitteilt. Wie bei der geplanten Erdöl-Förderung sei BIO auch beim Pionier-Quartier „Gegner der ersten Stunde“, macht Daum deutlich und begründet dies damit, dass die Fraktion die Versiegelung wertvoller Ackerflächen, von der auch Otterstadter Landwirte betroffen wären, sehr kritisch sehe. „Für BIO steht die Erhaltung des dörflichen und ländlichen Charakters mit seiner hohen Lebensqualität an oberster Stelle“, betont Daum. Die Fraktion findet, dass die Mehrzahl der Argumente gegen eine Erdöl-Förderung bei Otterstadt auch gegen das geplante Gewerbegebiet gilt. Deshalb hoffen die BIO-Mitglieder, dass sich alle Otterstadter Erdöl-Gegner, die sich mit ihren rund 900 Unterschriften gegen das Projekt ausgesprochen haben, nun auch gegen das geplante Gewerbegebiet positionieren, sagt Daum. Wie SPD-Vertreterin Bianca Staßen zeigt sich auch die BIO-Fraktion laut ihrer Sprecherin über den CDU-Antrag auf eine Bürgerbeteiligung „sehr verwundert“. Daum begründet dies damit, dass in der Vergangenheit sowieso von einer geplanten Bürgerbeteiligung die Rede gewesen sei. „Für BIO ist dieser CDU-Antrag daher ein mit Blick auf Wählerstimmen taktisch gestellter öffentlichkeitswirksamer Schaufensterantrag, ohne nun selbst eine klare Stellung zu beziehen und politische Verantwortung zu übernehmen“, sagt Daum. Sie wirbt dafür, bei den Informationsveranstaltungen gemäß der Corona-Verordnung „ausreichende Sitzplatzkapazitäten“ – insbesondere für Otterstadter Bürger – vorzuhalten.

Das fraktionslose Ratsmitglied Philipp Jaspers (FDP) hält es für sinnvoll, dass auf die Flächen nördlich der K23 verzichtet wird. Auch er fand die ursprüngliche Planung „zu groß“. Das Pionier-Quartier kann seiner Meinung nach durch neue Arbeitsplätze und Einnahmemöglichkeiten eine Bereicherung für Otterstadt werden – sofern einige Dinge beachtet werden. Jaspers nennt eine „gemeinsame, gleichberechtigte und durchdachte“ Planung mit der Stadt Speyer. Ihm sei der ökologische Aspekt besonders wichtig, sagt Jaspers und verdeutlicht, dass es inzwischen eine Vielzahl an Technologien und Möglichkeiten gebe, wie etwa die Energieversorgung und die Architektur der Gebäude in einem Gewerbegebiet nachhaltig gestaltet werden können. Jaspers wirbt auch für einen „angemessenen Grünstreifen mit Bäumen und Sträuchern“ im Gewerbegebiet. Zudem sieht er es als wichtig an, dass die Landwirte für die wegfallenden Äcker gleichwertige Ausgleichsflächen erhalten. Wie er zu einer Landesgartenschau in dem Gebiet steht, kann Jaspers noch nicht sagen. Dazu fehlen ihm noch nähere Informationen, wie etwa die Höhe der Kosten und des Aufwands. Der FDP-Mann wirbt bei diesem Thema aber für einen Austausch mit der Stadt Landau, die die LGS 2015 ausrichtete. Den CDU-Antrag auf einen Bürgerentscheid will Jaspers unter folgender Bedingung unterstützen: „Es muss eine ausführliche Bürgerinformation im Vorfeld stattfinden“, macht er deutlich.

Das fraktionslose Ratsmitglied Eckhard Sans (grüne kommunale Liste) nennt es einen „Schritt in die richtige Richtung“, dass das Gebiet nördlich der K23 keine Rolle mehr spielt. Auch er sagt, dass er gegen die Versiegelung von Flächen sei. „Auf Beton und Asphalt wächst keine Kartoffel. Gute Böden, die für viel Geld beregnungstechnisch erschlossen wurden, gehen verloren. Der ökologische Umbau der Landwirtschaft erfordert mehr Ackerfläche, um das gleiche Erntevolumen zu erwirtschaften“, sagt Sans. Er findet, dass die Stadt Speyer bezüglich ihres Wohn- und Gewerbeflächenbedarfs ihre Möglichkeiten noch nicht voll ausgeschöpft habe. Sans schlägt etwa Wohnungen auf Supermarkt-Flachdächern vor. Außerdem geht er davon aus, dass es aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Zunahme von Heimarbeit in Zukunft weniger Bedarf an Gewerbe und insbesondere an Büroflächen geben werde. „Der ungewissen Aussicht auf Gewerbesteuern, die nur bei Gewinnen fließen, werden alle anderen Aspekte geopfert“, findet Sans. Er ist der Meinung, dass sich Otterstadt für seinen Teil der Erschließung auf Jahre hoch verschulden müsse und fürchtet um die natürliche Umgebung der Gemeinde als beliebter Wohnort. Eine Landesgartenschau scheint ihm wenig attraktiv, weil sie zwischen A61 und B9 eingebettet wäre. Das Vorhaben diene lediglich dazu, Landeszuschüsse zu bekommen, um das Pionier-Quartier zu erschließen, sagt Sans. Er sieht es kritisch, wenn sich Otterstadt an der LGS finanziell beteiligen müsste, weil bereits jetzt schon „äußerste Sparsamkeit“ angemahnt werde, sagt Sans. Den CDU-Antrag auf einen Bürgerentscheid will er unterstützen und wirbt zügig um eine „breite Information“ der Bürger in Versammlungen.

Kommentar: Herausforderung

Dass die Flächen nördlich der K23 nicht mehr in die künftigen Planungen für das Pionier-Quartier einbezogen werden, ist ein gutes Zeichen – gerade in Richtung Otterstadt, wo eine solche Dimension des Projekts auf Ablehnung gestoßen ist. Trotzdem sind noch viele Fragen offen. Aufgrund der Corona-Pandemie werden manche vielleicht noch schwerer zu beantworten sein – etwa die Frage, wie sich die finanzielle Situation der Ortsgemeinde Otterstadt entwickelt. Die Pandemie und deren dynamischer Verlauf bringen viele Unsicherheiten mit sich. Eine der größten Herausforderungen für die Ortsgemeinde Otterstadt und die Stadt Speyer wird sein, alle Bürger vor einem Bürgerentscheid unter Berücksichtigung der Corona-Vorschriften umfassend zu informieren.