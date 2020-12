Die Ortsgemeinde Otterstadt und die Stadt Speyer stellen am Donnerstag erstmals Bürgern die Pläne für das Pionier-Quartier vor. Aufgrund der Pandemie findet die Informationsveranstaltung digital statt.

„Wo stehen wir im Verfahren? Was sind die Ziele? Und wie geht’s weiter?“ Nach Angaben der beiden Kommunen sind das die drei wichtigsten Fragen, die Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Otterstadts Erster Beigeordneter Jürgen Zimmer (parteilos) beantworten wollen. Die Stadt Speyer will das Gelände der ehemaligen Kurpfalzkaserne und angrenzende Flächen gemeinsam mit der Ortsgemeinde Otterstadt als neues Wohn- und Gewerbegebiet, das Pionier Quartier, erschließen. Das Projekt ist in der Altrheingemeinde umstritten, dort soll es nächstes Jahr einen Bürgerentscheid geben.

Aufgrund der weiteren Corona-Beschränkungen und den hohen Inzidenzwerten kommen die Vertreter der Kommunen nun nicht wie zunächst geplant in der Speyerer Stadthalle zusammen, von wo aus eine Livestream-Übertragung vorgesehen war. Stattdessen sei ein Videoclip erstellt worden, der am Donnerstag ab 18 Uhr auf der Internetseite www.pionier-quartier.de sowie ab 18.30 Uhr im Offenen Kanal Speyer übertragen wird. „Da durch das geänderte Format eingehende Fragen nun nicht mehr direkt beantwortet werden können, wird im Nachgang der Ausstrahlung zwischen 18.30 und 20 Uhr über die Rufnummern 06232 14-2600 und 06232 36062 die Möglichkeit geboten, Fragen zu den Themen des Videoclips zu stellen“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Kommunen.

Auf der Internetseite gibt es weitere Informationen sowie ab Donnerstagabend auch eine Frageliste mit Antworten, die fortlaufend ergänzt werde. In einem Downloadbereich werden künftig alle Protokolle zu finden sein. „So bleiben unsere Aktivitäten transparent“, wird Jürgen Zimmer zitiert. Die Website biete außerdem eine kleine „Beteiligung zur Beteiligung“: Jeder könne dort Rückmeldung geben, wie er oder sie künftig informiert oder beteiligt werden möchte. Otterstadt plant bereits eine weitere – dann analoge – Veranstaltung im Frühjahr.