Die Otterstadter Bürger werden nicht, wie ursprünglich mal gedacht, bei der Landtagswahl am 14. März darüber abstimmen, ob sich die Ortsgemeinde am geplanten Pionier-Quartier mit der Stadt Speyer beteiligt. Wann der Urnengang stattdessen stattfindet, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Stadt will das rund 40 Hektar große Wohn- und Gewerbegebiet auf dem Kasernen-Gelände und in dessen Umfeld gemeinsam mit Otterstadt realisieren. Sie führt für das Projekt den hohen Bedarf an Wohn- und Gewerbeflächen an. In dem Gebiet soll auf Wunsch des Speyerer Stadtrats auch die Landesgartenschau (LGS) 2026 stattfinden, für die sich bis Oktober 2021 beworben werden muss. Die aktuelle Entwicklung in Otterstadt bedeute für die LGS-Bewerbung, dass die Suche nach potenziellen Flächen zunächst nur auf der Gemarkung der Stadt Speyer erfolgen kann, so die Stadt auf Anfrage.

Einen Bericht zu den Hintergründen und den neuesten Plänen zur Bürgerbeteiligung in Otterstadt lesen Sie hier.