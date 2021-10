Ein vierstelliger Betrag ist einer Schifferstadterin von ihrem Konto abgebucht worden, weil sie unvorsichtig war. Die 79-Jährige war nach Polizeiangaben am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr in einem Supermarkt in der Waldseer Straße einkaufen. Dort wurde ihr der Geldbeutel, welchen sie in ihrer äußeren Jackentasche trug, durch einen Taschendieb entwendet. Bereits wenige Minuten später stellte die Dame fest, dass mit ihrer EC-Karte genannter Betrag vom Konto abgebucht wurde. Die Pin hatte die Frau unvorsichtigerweise in ihrem Geldbeutel. Die Polizei rät, Wertgegenstände und wichtige Dokumente in verschlossenen Innentaschen dicht am Körper zu tragen und Pin-Nummern nicht zusammen mit den Bankkarten im Geldbeutel aufzubewahren.