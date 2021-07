Zwei Tage am Schifferstadter Bahnweiher. Gutes Wetter. Ein paar Wolken, aber kein Regen. Musik von zwei regionalen Bands. Dazu Picknick. Das Fazit der Stadtverwaltung nach dem Konzertwochenende ist durchweg positiv – und weitere Veranstaltungen sind nicht ausgeschlossen.

Endlich wieder Live-Musik! Das freut die Künstler genauso wie die Besucher vor der Bühne. Dazu Picknick am Bahnweiher mit mitgebrachten Leckereien. Zwar gelten wegen Corona natürlich ein paar Regeln, aber sei’s drum. Es ist ein weiterer Schritt Richtung Normalität, denn mit diesen Einschränkungen kann man klarkommen – unter anderem war das Bahnweiher-Gelände abgesperrt, um den Zugang regeln und das Hygienekonzept optimal umsetzen zu können. „Gefreut hat uns, dass die Corona-Regeln so gut eingehalten wurden“, heißt es von der Stadtverwaltung Schifferstadt. Das ist die Voraussetzung, dass sich weitere Veranstaltungen unter den aktuellen Bedingungen umsetzen lassen.

„Mit unseren Picknickkonzerten haben wir versucht, einen Streifzug durch möglichst viele Stilrichtungen zu unternehmen“, fasst die Verwaltung das Konzert-Wochenende zusammen. Am Samstag trat die Formation TenString rund um den Schifferstadter Künstler Stefan Teutsch (Gitarre und Gesang) auf. Weitere Mitglieder der Band sind Amy Klein (Violine und Gesang) und Daniel Schäfer (Kontrabass). TenString überzeugte mit Country Musik, Rock, Pop, Blue-Grass und Folk. Rund 170 Menschen nahmen auf ihren Picknickplätzen Platz.

Die Zusammensetzung des Publikums sei von Konzert zu Konzert vollkommen unterschiedlich gewesen, heißt es seitens der Stadtverwaltung. „Außerdem wollten wir kleinen Bands aus unserer Region eine Auftrittsmöglichkeit verschaffen.“ So spielte am Sonntagvormittag die Band „Die Ausnahme“ mit Gereon Hoffmann (Gitarre) und Marc Pointner (Bass), verstärkt von Gabi Kipper. Sie erfreuten rund 120 Besucher mit melodischem Jazz von Swing bis Latin, geschmack- und schwungvoll. Während am Vorabend noch ein paar Wolken den Himmel bedeckten, schien nun die Sonne – Schattenplätze waren sehr gefragt.