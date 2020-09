Die Corona-Pandemie hat auch den Musikverein 1974 Schifferstadt hart getroffen. Das komplette Vereinsleben stand still. Am Sonntag, 20. September, tritt nun ab 11 Uhr das Duo Jutta Brandl und Gernot Ziegler beim Jazz-Picknick am Birkenweg 2a auf.

Nach dem Ausfall etlicher Konzerte, des Musikfests und des Traditionsangebots Jazz im Grünen hat der Musikverein nach neuen Veranstaltungskonzepten gesucht. Schon im August wurde die Idee eines Jazz-Picknick auf der Vereinswiese vom Publikum dankend angenommen. Nun startet die zweite Auflage – zugunsten der Jugendarbeit des Musikvereins 1974 Schifferstadt.

Online anmelden

Mit einer zeitlosen Mischung von Songs aus dem letzten Jahrhundert will das Duo der Sängerin Jutta Brandl und des Pianisten Gernot Ziegler faszinieren. Das Programm reicht dabei von der Jazzsängerin Billie Holiday bis hin zu dem Singer und Songwriter James Taylor. Aber eben nicht nur. Genregrenzen sollen überwunden und sich auf die Inhalte der Songs eingelassen werden.

Um am Jazz-Picknick teilzunehmen, ist eine vorherige Online-Anmeldung notwendig. Das PDF-Anmeldeformular ist auf der Webseite des Musikvereins zu finden: www.mv1974-schifferstadt.de.

Spenden für die Jugendarbeit

Mit der Anmeldung wird ein Picknickplatz auf der Wiese des Musikvereins reserviert, auf dem bis zu fünf Personen Platz finden können. Picknickdecke und Speisen sollen selbst mitgebracht werden. Eine Auswahl an Getränken in Flaschen wird nach Angaben des Musikvereins angeboten. Der Eintritt zum Jazz-Picknick ist frei; um Spenden für die Jugendarbeit des Musikvereins 1974 Schifferstadt wird gebeten. Falls es nicht regnet, ist Einlass ab 10.30 Uhr. Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln vor Ort.