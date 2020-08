Wie viele Vereine hat auch der Musikverein 1974 Schifferstadt auf alle Feste und Konzerte seit März verzichten müssen. Doch nun hat der Verzicht ein Ende: Am Sonntag, 16. August, findet ab 11 Uhr ein Jazzpicknick mit dem Duo „Die Ausnahme“ statt. Treffpunkt: Die Wiese des Musikvereins.

Das akustische Jazz-Duo besteht aus Gereon Hoffmann, Gitarre, und Marc W. Pointner, Bass. Zu ihrem Repertoire zählen die Stilrichtungen Bebop, Bossa-Nova, Swing und Funk. Der Musikverein freut sich darauf, denn es ist die erste Veranstaltung seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Keine Konzerte, kein traditionelles Musikfest und kein Jazz im Grünen in diesem Jahr, die Probenwochenenden sind aufgefallen und reguläre Unterrichtsstunden ebenfalls. Dadurch wurde auch der Musikverein 1974 Schifferstadt nach eigenen Angaben hart getroffen. „Deshalb freut es nun umso mehr, dass eine erste Veranstaltung angeboten werden kann“, heißt es in der Ankündigung.

Um am Jazzpicknick teilzunehmen, ist eine vorherige Online-Anmeldung notwendig. Das PDF-Anmeldeformular ist auf der Website des Musikvereins zu finden: http://www.mv1974-schifferstadt.de. Im Zuge der Anmeldung wird ein Picknickplatz auf der Wiese des Musikvereins im Birkenweg 2 a reserviert, auf dem bis zu fünf Personen Platz finden. Picknickdecke und Speisen bringen die Besucher selbst mit. Eine Auswahl an Getränken in Flaschen wird vom Verein angeboten. Der Eintritt zum Jazzpicknick ist frei; um Spenden zugunsten der Jugendarbeit wird gebeten. Einlass ist ab 10.30 Uhr.