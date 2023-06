Große Glück im Unglück hatte eine 49-Jährige aus Schifferstadt. Wie die Polizei mitteilt, ist sie am Freitag Opfer einer sogenannten Phishing-SMS geworden. Ein unbekannter Täter, der sich als Sparkasse ausgab, schickte ihr eine SMS mit der Aufforderung, die so genannte Push-TAN zu erneuern. Daraufhin gab die Geschädigte über einen Link in der SMS die geforderten Daten ein. Am gleichen Abend sei die 49-Jährige dann von einer angeblichen Sparkassen-Mitarbeiterin angerufen worden, die erklärte, dass die Eingabe der Daten nicht funktioniert habe und dies nun noch einmal alles durchzugehen sei. Kurze Zeit später erhielt die Frau einen Anruf einer richtigen Sparkassen-Kundenberaterin, die ihr mitteilte, dass es zu einer Abbuchung von knapp 5.000 Euro von ihrer Kreditkarte gekommen sei. Die Abbuchung konnte jedoch zurückgehalten werden, der Frau aus Schifferstadt entstand damit kein Schaden.