Michael Drese ist nicht mehr Trainer des Fußball-Verbandsligisten Phönix Schifferstadt. Der 54 Jahre alte Drese ist deshalb am Donnerstag freigestellt worden. Offenbar gab es im Verhältnis Trainer/Mannschaft unüberbrückbare Differenzen. „Ich habe keinen Zugang zum Team gefunden. Vielleicht brauchen die Spieler eine andere Ansprache“, überlegt der 54 Jahre alte Drese. „Michael ist sehr direkt. Er spricht Schwächen an, womit sich vornehmlich die jungen Spieler schwertun. Sie wollen alles erklärt bekommen und in Watte gepackt werden“, hat Der stellvertretende Phönix-Vorsitzende Peter Libowsky erkannt. Vorerst wird Hossein Salmani mit Unterstützung von Libowsky als Interimstrainer einspringen. Salmani hatte vor zwei Jahren die Regionalliga-B-Junioren trainiert und war laut Leo zuletzt als Individualcoach bei Phönix engagiert.