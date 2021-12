Mit dem Online-Vortrag „Mein Wille – Dein Wille“ setzen die Pflegestützpunkte des Rhein-Pfalz-Kreises die Reihe „Demenz im Alltag“ am Mittwoch, 12. Januar, um 18 Uhr via Zoom fort. Es referiert Roman Schaan aus Maxdorf.

Angehörige, die Menschen mit einer Demenzerkrankung begleiten, kennen das Spannungsfeld zwischen den Wünschen und Ideen der Betroffenen und den Möglichkeiten, heißt es in der Ankündigung. Im Anschluss an den kostenfreien Vortrag werden Fragen und Probleme im Umgang mit Demenz gesammelt. Diese werden in einer anschließenden Demenz-Fragestunde anonym bis 20.30 Uhr fachkundig beantwortet. Fragen zu Problemlagen können auch schon mit der Anmeldung eingebracht werden.

Anmeldungen sind möglich bis Montag, 11. Januar, bei: Pflegestützpunkt Böhl-Iggelheim, Böhler Straße 7; in Hochdorf-Assenheim , E-Mail Manfred.Krueger@pflegestuetzpunkte-rlp.de, Telefon: 06231 9394742; Pflegestützpunkt Schifferstadt, Kirchenstraße 16, E-Mail: Claudia.schoeneberger@pflegestuetzpunkte-rlp.de, Telefon: 06235 4587565; Pflegestützpunkt Limburgerhof, Kirchenstraße 29, E-Mail: Christine.Traxel@pflegestuetzpunkte-rlp.de, Telefon: 06236 4290251, sowie im Pflegestützpunkt Lambsheim, Mühltorstraße 10b, E-Mail: Clemens.Dietz@pflegestuetzpunkte-rlp.de, Telefon: 06233 5790551.