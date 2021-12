Pfefferspray hat ein Unbekannter am Montagmittag gegen 13.30 Uhr im hinteren Teil eines Busses der Linie 582 versprüht. Zwei Jugendliche, die von der Rudolf-Wihr-Schule zum Bahnhof wollten und in dem Bus saßen, wurden dadurch leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Täter machen können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.