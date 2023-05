Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Virologen und Epidemiologen hatten schon im Frühjahr gewarnt: Wie gewohnt Weihnachten zu feiern, dürfte wegen der sich im Winter verstärkenden Pandemie schwierig werden. Genauso ist es gekommen. Deshalb hat sich Michael Göttlicher früh zum Videoproduzenten weitergebildet. In dieser Woche hat der protestantische Pfarrer für Heßheim und Beindersheim fast mutterseelenallein auf Vorrat alle vorgesehenen Gottesdienste aufgenommen.

Wir treffen Michael Göttlicher am Montagvormittag in der Heßheimer Christuskirche, nachdem er gefilmt hat, was seine Gemeindemitglieder zu sehen und zu hören bekämen,