Andreas Buchholz, protestantischer Pfarrer in Waldsee und Otterstadt, freut sich auf einen neuen Lebensabschnitt. Doch was ist mit seiner Nachfolge?

Als Andreas Buchholz am 15. September 1993 Pfarrer von Waldsee und Otterstadt wurde, hätte er nie gedacht, auf seiner ersten Pfarrstelle bis zum Ruhestand zu bleiben, den er nun mit 65 Jahren antritt. Als Kind eines Pfarrers war er gewohnt, alle paar Jahre umzuziehen und neu anzufangen. Geboren wurde er im April 1961 in Kaiserslautern. 1964 zog die Familie nach Rammelsbach, fünf Jahre später nach Eisenberg und 1976 schließlich nach Ludwigshafen. „Mein Vater war Wassersportler, so wie wir alle, daher wollte er an den Rhein“, erzählt er. Dort machte Buchholz 1981 im Schulzentrum Mundenheim Abitur.

Es sei nicht von vornherein klar gewesen, dass er in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. „Ich wollte auch Förster werden oder zur See fahren.“ Doch eine starke kirchliche Jugendarbeit und ein prägender Stadtjugendpfarrer in Ludwigshafen sowie sein Engagement in der Friedensbewegung führten ihn zur Theologie. Zuvor wollte er Zivildienst leisten, wurde aber bei der Musterung zurückgestellt und begann gleich mit dem Studium in Heidelberg.

Er nimmt Studium doch wieder auf

„Die alten Sprachen waren super, aber mit der Theologie war ich nicht zufrieden“, sagt er. Er brach ab und ging bewusst zur Bundeswehr, um auch die andere Seite kennenzulernen. „In Extremen liegt nicht die Lösung, man muss Kompromisse machen.“ Diese Zeit und die authentischen Militärseelsorger prägten ihn. Andreas Buchholz nahm das Studium wieder auf, mit Stationen in Utrecht und Tübingen sowie dem Vikariat in Kerzenheim. 1993 kam er mit seiner Frau Heike, die er ein Jahr zuvor geheiratet hatte und mit der er inzwischen zwei erwachsene Söhne hat, nach Waldsee.

Seine erste Amtshandlung war die Einweihung der Ganztagskita in Otterstadt sowie der Ausbau von Kita und Hort – eine Richtung, die seine Arbeit prägte. Bald folgte die Umwandlung der protestantischen Kita in Waldsee in die erste kirchlich integrative Kita in Rheinland-Pfalz, gegen den Widerstand einiger Waldseer. „Wir haben da schon eine Schatzkiste aufgebaut“, ist er überzeugt. Das habe auch sehr viel Verwaltungsarbeit mit sich gebracht. Und die habe in den vergangenen Jahren in allen Bereichen immer weiter zugenommen.

Sein Fokus: Kindergärten und Ökumene

Er konnte sich auf die Kindergärten konzentrieren, weil sein Vorgänger Pfarrer Wolfgang Jockers ein lebendiges Gemeindeleben aufgebaut hatte. Wichtig war ihm stets die Ökumene. Er gestaltete Gottesdienste mit Vereinen und Schulen. „Dort, wo man mich haben wollte, bin ich gekommen.“ Buchholz verstand sich als Allrounder. Da er gerne singt, freute er sich über den ökumenischen Projektchor, der bei der Krippenkurrende – einer von ihm eingeführten Tradition – und bei Johannisgottesdiensten auftritt. Auch die Freizeitkicker, die er mitgründete, bestehen noch. Vieles hat sich verändert, etwa die Konfirmandenarbeit. Daraus entstand Neues wie das Konfi-Camp, ein großes Zeltlager für Jugendliche aus der Region.

Wie es mit der Pfarrei Waldsee-Otterstadt weitergeht, ist offen. „Auf die Pfarrstelle hat sich keiner beworben, das ist emotional für mich“, sagt Buchholz. Die Strukturen in der Pfälzer Kirche werden sich stark verändern. Entscheidungen liegen beim Presbyterium, das bei Bedarf Unterstützung hinzuziehen kann. Das Ehrenamt dürfe dabei aber nicht überlastet werden, mahnt Buchholz. Noch ist zudem Gemeindediakonin Marion Wagner im Einsatz.

Umzug ins Elternhaus seiner Mutter

Wie es mit ihm selbst weitergeht, da hat Buchholz schon recht konkrete Vorstellungen. Er zieht jetzt erst mal in das Elternhaus seiner Mutter in der Nähe von Tübingen, das die Familie Buchholz über Jahrzehnte als Ferien- und Wochenenddomizil erhalten hat. Seine Ehefrau folgt im Juni.

„Jetzt werde ich erst mal die Dinge machen, die ich im Pfarramt nicht tun konnte“, sagt er. Er sei nicht derjenige, der sofort den Talar ins Köfferchen packt und zur nächsten Kanzel reist. Reisen möchte er allerdings zusammen mit seiner Frau durchaus. Mit dem Wohnmobil nach Spanien und Portugal. Griechenland und Skandinavien stünden auch noch auf dem Plan. Das Wasser wird sicher auch eine Rolle spielen, egal ob beim Segeln oder beim Surfen. Vielleicht verwirklicht er auch seine Idee für ein Theaterstück. Außerdem gehört zum Haus bei Tübingen noch eine Streuobstwiese, die Buchholz seit 30 Jahren ausgebaut hat. „Die Vorstellung mit einem guten Buch und einem kleinen Vesperkorb unter dem Apfelbaum zu sitzen mit Albblick, hat auch was“, findet er. Aber egal wie es kommt, er will sich nicht festlegen. „Das lehrt einen das Leben: man muss gelenkig sein“.

Termin

Pfarrer Andreas Buchholz, Seelsorger der protestantischen Gemeinde Waldsee-Otterstadt, wird am 25. April um 14 Uhr in der katholischen Kirche Waldsee verabschiedet.

