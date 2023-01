Für große Überraschungen im Sport ist Hanhofen eher nicht bekannt. Doch im Dezember 1960 ereignete sich dort eine Sensation. Drei Monate nach dem Gewinn einer olympischen Gold- und einer Silbermedaille in Rom wurde der deutsche Ringerkönig Wilfried Dietrich (1933-1992) aus Schifferstadt bezwungen. Vom wesentlich älteren Ortspfarrer Hermann Kiefer (1921-2015).

Der Knüller passierte in einer völlig unolympischen Variante sportlichen Bemühens, und zwar im Fingerhakeln. Darin war der Priester nach Hanhofener Ansicht Spitzenklasse. Was der Eliteringer nicht wusste. Die Kraft des Hermann Kiefer war ortsbekannt. Ein von ihm im Religionsunterricht in der Dorfschule unterrichteter Erstklässler aber bezweifelt es: „Herr Parrer, de Dietrich packscht awwer net.“

Wieso der Schulbub darauf gekommen war, dass der Schwergewichtsringer und der Pfarrer ihre Kräfte messen könnten, hat eine längere Vorgeschichte. In Kurzfassung geht sie so: Der auf unverkrampften Umgang mit seinen Schäfchen bedachte Pfarrer Kiefer und ein Mann aus dem Dorf hatten sich in dem bayerischen „Nationalsport“ Fingerhakeln versucht. Was dem Dorfbewohner nicht gut bekam. Erstens wurde er flugs über den Tisch gezogen, zweitens brach er sich dabei einen Finger. Als kurz darauf auch der als nicht eben schwächlich bekannte Ortsbürgermeister eine Fingerhakelei gegen den Kirchenmann mit der Presskraft eines Schraubstocks verlor, stieg Hermann Kiefer im Ansehen der Schulkinder offenbar so hoch, dass nur ein Duell mit dem frisch zu großem Ruhm gekommenen Wilfried Dietrich die Frage nach dem stärksten Mann der Welt klären konnte.

Der Pfarrer und der Ringer kannten sich gut. Wilfried Dietrichs erste Frau war Hanhofenerin, Kiefer hatte das Paar getraut, das in dem Ort eine Wohnung bezog. Der in Idar-Oberstein geborene Hermann Kiefer wurde ab seinem zwölften Lebensjahr in Speyer groß, wo er später häufig am Traditionsstammtisch der „Pfalzgrafen“ saß. Seine Kraft kam einige Zeit der Rudergesellschaft Speyer zugute, später begann er – inzwischen Hochschulpfarrer in Germersheim und in Landau – in den Alpen und in Afrika zu klettern. Zweimal bestieg er den Kilimandscharo. Seinen Ruhestand verbrachte er in dem elsässischen Vogesendörfchen Wingen bei Weißenburg (Wissembourg).