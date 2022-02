Die katholische Kirchengemeinde Waldsee trauert um Militärdekan a.D. Bernhard Niederer. Er verstarb am Donnerstag im Alter von 91 Jahren.

Seit seiner Versetzung in den Ruhestand vor 20 Jahren hat er noch bis ins hohe Alter zunächst in Waldsee und Otterstadt, und dann nach Bildung der neuen Großpfarrei Heiliger Christophorus auch in Altrip, Neuhofen und Limburgerhof als Seelsorger ausgeholfen. Noch bis kurz vor seinem Tod war er regelmäßiger Besucher der Gottesdienste in Waldsee.

Niederer wurde am 14. November 1930 im südpfälzischen Büchelberg geboren. Nach seinem Abitur in Speyer studierte er Theologie in Eichstätt und München. Am 1. Juli 1956 wurde er im Speyerer Dom zum Priester geweiht und dann als Kaplan in St. Ingbert eingesetzt. Im Anschluss daran war er Präfekt am Landeserziehungsheim, dem heutigen Jugendwerk St. Josef in Landau-Queichheim. 1964 holte ihn der damalige Bischof Isidor Markus Emanuel als Domvikar nach Speyer. 1973 wurde er Militärseelsorger und 1978 vom Bundesverteidigungsminister zum stellvertretenden katholischen Wehrbereichsdekan für Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland berufen. 1977 wählte er Waldsee als seinen Wohnsitz und half schon vor seiner Pensionierung dort mit, wenn er gebraucht wurde. Den Waldseern wird er als ein Mann der klaren Worte in Erinnerung bleiben.