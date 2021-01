In der Pfarrei Heilige Hildegard, die das Gebiet der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen umfasst, finden im Januar keine Gottesdienste mehr statt. Das haben der Vorstand des Pfarreirats, die Gemeindeausschussvorsitzenden und das Pastoralteam beschlossen. Zur Begründung führt Pfarrer Jens Henning an, dass die Pfarrei sich angesichts des verlängerten Lockdowns solidarisch zeigen und mithelfen wolle, die Kontakte weiter zu reduzieren, bis ein niedriger Inzidenzwert erreicht sei. „Es darf sich nach der neuesten Verschärfung nur noch ein Hausstand plus eine weitere Person treffen und wir sollen unsere Kirchen für bis zu 100 Personen öffnen?“, sagt er. „In dieser Situation finden wir es unverantwortlich die Gottesdienste wieder zu erlauben.“ Besonders vor und nach den Gottesdiensten würden Kontakte entstehen, die es zu verhindern gelte. Die Pfarrei will in der Zeit ohne Gottesdienste auf ihrer Homepage und in den sozialen Medien Impulse zur Verfügung stellen.