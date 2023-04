Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen auf die Arbeitswelt ist am Bauzeitenplan für die neue Halle des Pfalzmarkts einfach abgeperlt. Der Vorstand konnte beim offiziellen Spatenstich am Mittwoch verkünden: „Wir liegen voll im Plan.“ Einen Ausblick, wie sich die Investition vielleicht auch in Umsatzzahlen auswirken könnte, gab Vorstand Hans-Jörg Friedrich am Rande des Termins obendrauf.

Es bleibt dabei – im zweiten Halbjahr 2021 soll alles fertig sein, sagte Adrian Blank von Planungsbüro Dres & Sommer. „Und auch die Kosten sind bis jetzt im Rahmen“,