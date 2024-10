Der Lkw-Verkehr auf der A65 Richtung Ludwigshafen zum Pfalzmarkt soll künftig über das Mutterstadter Kreuz auf die A61 geleitet werden. Das haben alle Fraktionen des Dannstadt-Schauernheimer Rats in der jüngsten Sitzung in einem gemeinsamen Schreiben beantragt. Dazu soll an der Autobahnabfahrt der A65 nach Dannstadt-Schauernheim ein Hinweisschild „Pfalzmarkt geradeaus“ aufgestellt werden. So soll verhindert werden, dass der Lkw-Verkehr, der zum Pfalzmarkt fahren möchte, schon durch Dannstadt fährt. Denn: Auch eine Abfahrt der A61 führt außerorts zum Pfalzmarkt. Damit die genutzt wird, soll das vorhandene Schild „Pfalzmarkt rechts abbiegen“ auf der Autobahnbrücke zwischen Dannstadt und Schauernheim entfernt werden. Dem Antrag wurde zugestimmt. Über diesen muss nun der Landesbetrieb Mobilität entscheiden, informiert Bürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU).